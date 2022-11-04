Задолженность жителей Калининграда за тепло снизилась на 28 млн рублей

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Просроченная задолженность жителей Калининграда за отопление по состоянию на октябрь составила 1 млрд 241 млн рублей. За месяц долг сократился на 28 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Большая часть долга – 1 млрд 28 млн рублей - долги собственников жилых помещений. Оставшаяся сумма накоплена управляющими компаниями, предприятиями и организациями разных форм собственности, владельцами и арендаторами нежилых помещений.

За минувший месяц должники также получили 2 583 судебных приказа о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму 42 млн руб.