В Калининграде на водителя «Хендая» завели дело за сбитого насмерть пешехода-нарушителя

В Калининграде на пожилого водителя завели уголовное дело за двух сбитых пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 30 июня на проспекте Победы. 73-летний водитель «Хендая» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода.

44-летний пешеход был доставлен в реанимацию и скончался спустя три дня.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.