Мобилизованные калининградцы отработали преодоление минно-взрывных заграждений

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Мобилизованные военнослужащие танковых и инженерно-саперных подразделений отработали преодоление минно-взрывных заграждений с помощью индивидуальных противоминных защитных средств для танков. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На учениях применялись танковые колейные минные тралы КМТ-7. При движении трал обеспечивал траление противогусеничных и противоднищевых мин.

«Для создания условий, максимально приближенных к боевым, в ходе тренировок активно задействовались средства имитации, такие как холостые боеприпасы, дымовые шашки. По требованиям тренировок военнослужащие должны были преодолеть минно-взрывные заграждения за ограниченное время. Занятия проводились под руководством опытных офицеров», - заявили в пресс-службе флота.

Всего к учениям было привлечено около 100 мобилизованных военнослужащих танковых и инженерных подразделений армейского корпуса, в них было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.