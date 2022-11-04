«Работает техника»: Калининградцев просят не ездить по строящейся велодорожке на Куршской косе

. Фото: Анатолий Калина

Администрация Куршской косы обратилась к жителям региона с просьбой не ездить по строящейся велодорожке до окончания строительства.

«Друзья, до окончания строительства велодорожки ездить по ней опасно! На трассе работает тяжелая техника, покрытие наносится постепенно и застывает в течение длительного времени», - написал в своем телеграм-канале директор национального парка Анатолий Калина

Он добавил, что после окончания работ и нанесения разметки все желающие смогут принять участие в велопробеге.