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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:59

«Работает техника»: Калининградцев просят не ездить по строящейся велодорожке на Куршской косе

Виктор Сергеев
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Фото: Анатолий Калина

Администрация Куршской косы обратилась к жителям региона с просьбой не ездить по строящейся велодорожке до окончания строительства.

«Друзья, до окончания строительства велодорожки ездить по ней опасно! На трассе работает тяжелая техника, покрытие наносится постепенно и застывает в течение длительного времени», - написал в своем телеграм-канале директор национального парка Анатолий Калина

Он добавил, что после окончания работ и нанесения разметки все желающие смогут принять участие в велопробеге.