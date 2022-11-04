Область направит более 500 млн рублей на ремонт школ и детсадов в 2023 году

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году в Калининградской области на ремонт образовательных учреждений будет направлено более 500 млн рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время посещения городских школ.

«Мы постоянно строим новые школы. Это настоящие образовательные центры, где дети могут проводить весь свой день. Однако дети в большинстве своём учатся в зданиях, которые необходимо преобразовать. Поэтому уже четыре года мы выделяем средства нашим школам и детским садам на ремонтные работы», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона подчеркнул, что если раньше основная часть средств направлялась в муниципалитеты, то в следующем году планируются комплексные капитальные ремонты в непосредственно Калининграде.