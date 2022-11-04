Заключен контракт на строительство кампуса БФУ им. Канта в Калининграде

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2 ноября заключен госконтракт на строительство студенческого кампуса «Кантиана» на базе БФУ им. Канта в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта.

Государственный контракт заключен с компанией «Монотек Строй», которая построит 8 зданий общей площадью более 109 тысяч кв. м. Цена контракта – 15,1 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что новый студенческий кампус возведут к 2025 году. На его территории будут расположены 6 учебных корпусов и 2 общежития на 2482 места с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом, рекреационными зонами.

Проект также предусматривает строительство welcome-зоны, включающую общественную приемную, экскурсионное бюро, МФЦ для студентов и преподавателей. Помимо этого, на территории университета будет располагаться коммерческая улица с кафе, магазинами и банками.