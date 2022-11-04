В Калининграде суд запретил продавать сигареты в супермаркете около школы на Аллее Смелых

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Суд запретил продавать сигареты в супермаркете, который находится около школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Торговый объект располагается менее чем в 100 метров от школы на улице Аллея Смелых. Федеральное законодательство запрещает продавать табачные изделия в подобных случаях, однако руководство супермаркета проигнорировало требования.

Роспотребнадзор подал иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей. Ленинградский районный суд обязал компанию прекратить противоправные действия и перестать продавать сигареты.