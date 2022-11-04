В Калининграде строительная компания задолжала бывшим работникам 700 тысяч рублей

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В Калининграде районная прокуратура помогает бывшим работникам предприятия получить зарплату. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, строительная компания ООО «Развитие» задолжала бывшим работникам зарплату за июнь и июль 2022 года. Общая сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с исками о взыскании с организации в пользу работников задолженности по зарплате, компенсации морального вреда и других положенных выплат. Исковые заявления находятся в суде на рассмотрении.