Стоимость строительства жилья в области за год выросла на 20 процентов

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В 2022 году в Калининградской области существенно подорожала стоимость строительства жилья. Об этом говорится в докладе Калининградстата.

По данным исследования, в январе-сентябре средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья в регионе составила 50,4 тысяч рублей. В аналогичный период 2021 года возведение одного «квадрата» обходилось застройщикам в 42,2 тысячи рублей.

При этом, в этом году отмечается рост стоимости жилья в сельской местности. Если в прошлом году она составляла 35,6 тысяч рублей, то в этом – уже 57 тысяч рублей за квадратный метр.

Напомним, за 9 месяцев 2022 года в Калининградской области было построено 961,5 тысяч квадратных метров, что на 22,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.