В Светлогорске в парке по требованию прокуратуры отремонтировали освещение и установили контейнеры

В Светлогорске устранены нарушения при благоустройстве парка Отрадное 2.0. Территория легенд». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В рамках нацпроекта был заключен контракт на изготовление и монтаж контейнерных площадок и даже подписаны акты выполненных работ и произведена оплата. Однако контракт был исполнен в полном объеме, так как необходимое количество контейнерных площадок не было установлено.

Кроме того в процессе эксплуатации садовой арки из строя вышли 11 светильников.

После вмешательства прокуратуры были установлены все контейнерные площадки и выполнен ремонт освещения, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.