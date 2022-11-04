Под Янтарный бык бросился под колеса проезжающего автомобиля

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Бесконтрольный выпас скота едва не привел к ДТП на автодороге в сторону Янтарного. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел неподалеку от поселка Шатрово. На дорогу перед проезжающим автомобилей внезапно выбежал бык. Водитель успела затормозить и предотвратить наезд.

«Лишний раз убеждаюсь, что соблюдать скоростной режим на узких дорогах за городом очень важно. Вокруг леса и поля. Сложно предугадать, кто выскочит на дорогу», - написала водитель.