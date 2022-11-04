В Светлом участкового избили в ходе семейной ссоры

В Светлом будут судить местного жителя, который избил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в апреле этого года. В полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее пьяный муж пытается ворваться в квартиру.

Прибывший на место участковый пытался успокоить буйного горожанина, однако тот накинулся на супругу с кулаками, а затем напал на полицейского, который пытался предотвратить драку.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Судебное заседание по уголовному делу назначено на 8 ноября.