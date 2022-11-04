В поселке под Гурьевском построили фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Прибрежное под Гурьевском завершены работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Сейчас пункт подключают к системе электроснабжения.

На установку ФАПа было направлено 7,3 миллиона рублей, из которых 90 процентов средств выделил федеральный бюджет, 10 процентов - региональный.

По данным минздрава, закупочные процедуры на приобретение оборудования и медицинской мебели проведены, более 80 процентов уже поставлено. Ожидается, что оснащение фельдшерско-акушерского пункта завершится в ближайшее время.

Помимо ФАПа в Прибрежном, в Гурьевском круге появятся медпункты еще в семи поселках.