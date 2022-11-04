В Калининграде стартовал фестиваль «Цифровое будущее России»

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В Калининградской области в шестой раз проходит фестиваль «Цифровое будущее России. Традиционно он становится образовательной площадкой для тысяч детей, увлеченных информационными технологиями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках мероприятия состоится инклюзивный турнир «Янтарный робот», серия хакатонов по программированию и робототехнике KD Hack для школьников и студентов, выставка научно-технического творчества, мастер-классы, инклюзивный турнир «Семейный Робо-Движ».

В октябре был дан старт онлайн-формату фестиваля, в ходе которого все участники в течение месяца могут ежедневно смотреть ведущих лидеров цифровой индустрии региона. Для педагогов будут размещаться видеоролики открытых уроков на тему цифровизации.

Как рассказала организатор мероприятия Юлия Таранова, проект позволяет детям и взрослым разобраться, как цифровые технологии влияют на базовые основы жизни, и увидеть возможности цифровой индустрии и перспективы для профессионального роста.