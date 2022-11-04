За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 3 ноября, в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Днем на проспекте Мира водитель рейсового автобуса из-за невнимательности сбил 38-летнююженщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

Вечером на автодороге «Чкаловск-Люблино-Взморье» водитель «Хендая» сбила 78-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги по середине правой крайней полосы без светоотражающих элементов. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.