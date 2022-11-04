Перевозки пассажиров поездами в области с начала года выросли на 30 процентов

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Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге за 10 месяцев 2022 года выросли почти на 30 процентов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В январе-октябре с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено больше 6 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении отправлено 5 млн 911 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 99,7 тысяч человек.

В октябре 2022 года по железной дороге было перевезено 497,3 тыс. пассажиров. Из них в пригородном сообщении почти 490 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 7,4 тыс. пассажиров.