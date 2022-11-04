В калининградские суды поступило 114 дел о дискредитации армии

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С 20 февраля по 2 ноября 2022 года в районные и городские суды Калининградской области поступило 114 административных дел о дискредитации российской армии. Об этом пишет РБК Калининград.

По большинству дел обвиняемым назначили административные штрафы. 90 из 114 дел поступили в Центральный, Ленинградский и Московский районные суды Калининграда.

Отмечается, что с 4 марта по 2 ноября 2022 года в суды региона поступило одно уголовное дело за фейки о российской армии в соцсетях по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Сейчас его рассматривает Советский городской суд.