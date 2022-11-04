Мобилизованные калининградцы оттачивают навыки прицельного огня

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На нескольких полигонах в Калининградской области мобилизованные военнослужащие выполняют боевые стрельбы в составе отделений. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 300 военнослужащих, которые оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику днем и ночью, в сложных погодных условиях. Помимо стрельб в составе отделений, военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб, действуя боевыми парами.

«Не менее 50% учебного времени отводится на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. При этом условия выполнения упражнений постоянно усложняются, в частности, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения», - рассказали в пресс-службе флота.