Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты из Балтийска

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Указ главы государства опубликован в пятницу на портале правовой информации.

«Орден присвоен за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов», - говорится в документе.

336-я отдельная гвардейская Белостокская бригада морской пехоты Балтийского флота дислоцируется в Балтийске и входит в состав Балтийского флота.