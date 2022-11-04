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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:19

В Калининградской области создают штаб по обеспечению кибербезопасности

Возглавлять штаб будет губернатор Антон Алиханов.
Виктор Сергеев

В Калининградской области создается штаб по обеспечению кибербезопасности. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Штаб будет постоянно действующим координационным органом для обеспечения информационной безопасности, координации деятельности и организации функционирования системы отчетности по инцидентам в сфере кибербезопасности. Сообщается, что он будет обеспечивать единый системный подход к осуществлению выявления инцидентов в области кибербезопасности и формированию отчетности по ним.

Возглавлять штаб будет губернатор Антон Алиханов.