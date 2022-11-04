В районе поселка Взморье в судоходном канале обнаружили тело рыбака

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Светловском судоходном канале в районе поселка Взморье обнаружено тело мужчины. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Личность погибшего установлена. Им оказался 76-летний житель Калининграда, который 3 ноября уехал на рыбалку и домой не вернулся. Лодка, принадлежавшая рыбаку, также обнаружена неподалёку.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в пресс-службе СК.