Тело лежит на дороге уже три часа: В Калининграде на Ленинском проспекте сбили пешехода

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде случилось рано утром в субботу, 5 ноября. Очевидцы выложили фотографию сбитого человека в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

По предварительным данным около 5:40 утра со стороны гостиницы «Калининград» в направлении Площади Победы ехал легковой автомобиль.

Неподалеку от «Янтарной шкатулки» на Ленинском проспекте дорогу пересекал пешеход, он был сбит.

Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, тело пешехода лежит на дороге уже около трех часов.

В четверг, 3 ноября, в Калининградской области сбили двух пешеходов.