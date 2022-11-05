Названы три страны, где больше всего хотели бы жить калининградцы

Только 50% экономически активных граждан Калининграда остались бы в России, имея возможность жить в любой стране мира. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, специалисты которого провели опрос.

В опросе, который проходил с 26 по 28 октября 2022 года, приняли участие экономически активные граждане из всех округов России.

«Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 55% против 49% соответственно. Из иностранных государств калининградок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в странах-лидерах, где хотели бы жить калининградцы, значатся также Австралия, Канада и Швейцария.