В Калининграде назвали лучших музыкантов на церемонии вручения премии «Органист года»

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Лауреатов всероссийской премии «Органист года» назвали в Калининграде, церемония прошла в Кафедральном соборе. Как рассказали в пресс-службе собора, чествовали лучших музыкантов в четырех номинациях.

Награду «Дебют года» получила самая юная участница конкурса, ученица 8-го класса детской музыкальной школы имени Грига в Москве, 14-летняя Ирина Крюкова.

«Персоной года» стал солист Абхазской филармонии Лука Гаделия.

Профессор кафедры органа и клавесина Московской консерватории Любовь Шишханова была отмечена за вклад в профессию.

Победителем в номинации «За самую оригинальную и концептуальную программу» признали солиста Сочинской филармонии и композитора Владимира Королевского.

Кроме основных номинаций, жюри присудило несколько специальных призов.

Церемонию награждения лауреатов премии традиционно сопроводил органный хит-парад: звучали произведения Баха, Бема, Форе, Шостаковича, Таривердиева и других классиков.

Премия «Органист года» вручается с 2020 года.