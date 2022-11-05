В Калининграде организуют общественные обсуждения на тему очистки мусорного полигона на Балтийском шоссе

В Калининграде пространство «ГорПросвет» анонсировало несколько мероприятий, участие в которых могут принять неравнодушные горожане. Публичные слушания и общественные обсуждения организованы администрацией Калининграда и состоятся в ноябре в Центральной городской библиотеке им. Чехова (Московский пр-т, 39).

В частности, 7 ноября в 11.00 пройдут обсуждения по известному всем калининградцам объекту – мусорной свалке на Балтийском шоссе. Предстоит обсудить тему сбора первичной очистки фильтрата на полигоне и его удаление в систему канализации или сброс фильтрата после очистки в водные объекты.

На встрече будут рассмотрены материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Подробно с информацией по проекту можно ознакомиться в экспозиции в холле администрации Калининграда.

В мэрии отметили, что срок приема замечаний и предложений от населения – до 18 ноября (задать вопросы можно в холле мэрии и по e-mail: cityhall@klgd.ru, справки по тел. 92-34-80).