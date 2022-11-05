Машина задела куртку ребенка: На ул. Емельянова чуть не сбили семью

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Инцидент случился вечером 4 ноября в районе Емельянова, 223. Там на пешеходном переходе чуть не сбили мужчину с двумя детьми. Об случившемся он рассказал в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

По словам очевидца, не пропустила на «зебре» его черная «Ауди». Номер автор поста «разглядеть не успел, так как был в шоке, за детей переживал».

«Мы подошли к пешеходному переходу, подождали пока проедет большой автобус, за ним и ехала «Ауди», водитель притормозил перед переходом, но не пропустил нас, а проехал дальше. Хорошо реакция сработала. «Чиркашом» прошел по куртке ребенка.», - рассказал автор поста.

Он надеется, что ехавшая следом машина была оборудована регистратором. Сейчас мужчина ищут свидетелей и намерен наказать водителя «Ауди», который не пропустил его семью.

В комментариях местные жители отметили, что указанный пешеходный переход – непростой.

«Это очень коварное место. Кусты растут возле самого перехода. Пешехода видно только когда он выходит на проезжую часть. Трамплин слепили, а кусты не вырубили», - отметили в комментариях.