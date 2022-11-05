В Калининграде полиция разыскивает 10-летнего мальчика с серьгой в ухе

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Полицией Калининграда объявлен в розыск 10-летний Глеб Батенев. Сообщается, что школьник 3 ноября около 12:00 ушел из дома по ул. Тихорецкой в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 9-10 лет, рост 130 см, среднего телосложения, волосы обесцвеченные, коротко стриженные, глаза карие.

Особые приметы: в правом ухе серьга-кольцо.

Был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403 или 02.