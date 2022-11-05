Калининградцев старше 55 лет приглашают на скрининговое обследование

. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

В Калининграде заработал новый проект Центра общественного здоровья «Здоровое долголетие». На старте проекта все участники проходят скрининговое обследование, направленное на выявлении хронических неинфекционных заболеваний.

Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

«Во встречах со специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики принимают участие все желающие - жители Калининграда в возрасте старше 55 лет. В ходе встреч рассматриваются проблемы и вопросы профилактики хронических неинфекционных заболеваний, онконастороженности, здорового питания, физической активности, особенностей психологического состояния и юридической грамотности», - рассказали в минздраве.

Для участия в проекте нужно звонить и записываться: 46-72-71.