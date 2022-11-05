На форум «Фабрика предпринимательства» в Калининграде подали более тысячи заявок из 85 регионов России

В Калининграде готовятся к проведению с 11 по 14 ноября «Фабрики предпринимательства». Как сообщает пресс-служба областного правительства, на фабрику было подано свыше тысячи заявок из 85 регионов России.

Больше всего участников заявилось из Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижнего Новгорода.

При этом организаторы отмечают, что на мероприятие попадут всего 300 человек, их имена станут известны до 7 ноября.

В деловую программу мероприятия войдут лекции и мастер-классы с экспертами, организация групповой работы над бизнес-кейсами, консультации команд, защиты бизнес-кейсов, а также производственные экскурсии на крупные предприятия региона.

К участию в мероприятии приглашалась молодежь от 18 до 35 лет, нацеленная на поиск новых идей в области предпринимательства и совершенствования взаимодействия бизнеса с заказчиками, где: одна компания продает товар/услугу другим компаниям (B2B), компания продает товар/услугу конечному потребителю или частному лицу (B2C), компания продает товар/услугу государственным учреждениям (B2G).