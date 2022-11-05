Библиотекарь из Калининграда пробилась в шорт-лист всероссийской профессиональной премии

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В шорт-лист всероссийского конкурса «Библиотекарь года 2022» попала председатель Молодежного совета Калининградской областной научной библиотеки Вероника Юстратова. Всего в этом году на конкурс поступило 175 заявок из 59 регионов. В списке финалистов остались 23 номинанта, среди которых калининградка.

Как рассказали в учреждении, Вероника работает в научной библиотеке третий год, занимается общественной и проектной деятельностью, выигрывает гранты.

На предстоящем этапе конкурса члены жюри будут рассматривать заявки с учетом рекомендаций экспертов.

Имя «Лучшего молодого библиотекаря года 2022» среди специалистов объявят 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.