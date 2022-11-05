Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2022 10:40

Житель Светлогорска за несколько дней перевел телефонным мошенникам 9,6 млн рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Еще один житель Калининградской области пострадал от действий телефонных мошенников. На этот раз жертвой злоумышленников стал 60-летнего мужчина из Светлогорска. Он в течение шести дней перевел аферистам 9,6 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил мужчине, что с его счета посторонние лица пытаются снять денежные средства.

Далее все происходило по уже известной схеме – собеседнику сказали, что ему надо срочно обналичить все сбережения, и перевести деньги на «безопасные» счета.

Мошенники «разводили» мужчину несколько дней – он лишился не только своих собственных накоплений, но и денег, которые его уговорили взять в кредит.