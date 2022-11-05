Житель Светлогорска за несколько дней перевел телефонным мошенникам 9,6 млн рублей

Еще один житель Калининградской области пострадал от действий телефонных мошенников. На этот раз жертвой злоумышленников стал 60-летнего мужчина из Светлогорска. Он в течение шести дней перевел аферистам 9,6 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил мужчине, что с его счета посторонние лица пытаются снять денежные средства.

Далее все происходило по уже известной схеме – собеседнику сказали, что ему надо срочно обналичить все сбережения, и перевести деньги на «безопасные» счета.

Мошенники «разводили» мужчину несколько дней – он лишился не только своих собственных накоплений, но и денег, которые его уговорили взять в кредит.