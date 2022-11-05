В РПЦ рассказали о будущем храме в старинной кирхе на проспекте Победы

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В бывшей капелле святого Адальберта на проспекте Победы в Калининграде проходят восстановительные работы. В будущем объект станет храмом РПЦ.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, этим объектом занимается клирик храма святого апостола Андрея Первозванного иерей Вадим Трусов.

«По благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима в этом историческом здании будет организован православный приход. В честь какого святого будет освящен будущий приход пока неизвестно», - сообщили в епархии.

Сейчас идут работы по ремонту фасада старинной кирхи.

В епархии отметили, что на территории храма проводятся регулярные субботники. Были установлены восемь слуховых окон на башне, проведена очистка нервюрного свода в алтарной части, разобраны ветхие деревянные конструкции внутри башни, произведено проектирование и разводка электрических сетей, восстановлен шпиль и крест и др.

СПРАВКА «КП»

Строительство католической капеллы Святого Адальберта в Амалиенау началось 16 июля 1902 года по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Католическая капела была освящена 14 ноября 1904 года. В 1932 году архитекторами Йоханнесом Лауфером и Георгом Шёнвайлером к капелле было пристроено сооружение со стрельчатыми окнами с севера и юга и портал с большими круглыми окнами, после чего капелла получила статус кирхи Святого Адальберта. В 1939 году был перестроен алтарь.

В ходе боевых действий Второй мировой войны кирха получила повреждения.

С 1975 по 2019 год здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория.

Кирха носит статус объекта культурного наследия регионального значения.