В четырех районах Калининградской области планируются посадки дубов

Фото: министерство природы Калининградской области.

Масштабные посадки дубов планируются в Полесском, Нестеровском, Гвардейском и Багратионовском лесничествах. Об этом сообщает министерство природы Калининградской области.

Сотрудниками природного парка «Виштынецкий» в 2022 году на территории государственного лесного фонда было собрано более 150 килограммов желудей черешчатого дуба.

«Анализ желудей, проведенный экспертами «Рослесозащита», подтвердил высокое качество семян, собранных для дальнейшего лесовосстановления. Семена по отвечают требованиям ГОСТ и относятся к первому классу качества», - сообщает пресс-служба министерства.

В скором времени желуди будут высеяны в одном из питомников Калининградской области для получения сеянцев и последующего их использования для искусственного лесовосстановления.