Нацпарк «Куршская коса» приглашает калининградцев на кинолекторий в честь 35-летия

День рождения национального парка «Куршская коса» отметят в воскресенье, 6 ноября. Организаторы праздника уточнили программу торжеств и приглашают калининградцев.
Сообщается, что с 10 до 14 часов в Визит-центре (14 км косы) будет открыт кинолекторий и пройдут бесплатные экскурсии. В этот день состоятся мастер-классы и флешмоб.
Программа праздника:
10:00 – кинолекторий;
10:30 - экскурсия по залам;
11:00 - экскурсия по судоверфи;
12:00 – флешмоб;
13:00 - мастер-классы, викторины, подведение итогов конкурса символов Куршской косы.
С 10 до 11:30 в Королевском бору и на Высоте Мюллера сотрудники парка и Калининградского экоцентра проведут занятия по экологии Балтийского моря, следам жизнедеятельности животных и разнообразию лишайников.