Нацпарк «Куршская коса» приглашает калининградцев на кинолекторий в честь 35-летия

День рождения национального парка «Куршская коса» отметят в воскресенье, 6 ноября. Организаторы праздника уточнили программу торжеств и приглашают калининградцев.

Сообщается, что с 10 до 14 часов в Визит-центре (14 км косы) будет открыт кинолекторий и пройдут бесплатные экскурсии. В этот день состоятся мастер-классы и флешмоб.

Программа праздника:

10:00 – кинолекторий;

10:30 - экскурсия по залам;

11:00 - экскурсия по судоверфи;

12:00 – флешмоб;

13:00 - мастер-классы, викторины, подведение итогов конкурса символов Куршской косы.

С 10 до 11:30 в Королевском бору и на Высоте Мюллера сотрудники парка и Калининградского экоцентра проведут занятия по экологии Балтийского моря, следам жизнедеятельности животных и разнообразию лишайников.