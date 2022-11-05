В Кирхе XIX века в Черняховске меняют стекла

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске здание протестантской реформатской кирхи Инстербурга одели в леса. Этим обеспокоились неравнодушные жители. Впрочем, как оказалось, для волнений причин нет. В храме меняют стекла.

Как сообщил «Комсомолке» местный житель Александр Пищик, со ссылкой на епископа Николая, скоро в церкви Михаила Архангела окна приобретут свой исторический облик.

Сообщается, что в рамы «решили поставить прозрачные стекла, так как такими они были раньше».

После Второй мировой войны в здании кирхи располагались склад, клуб, а затем и спортивный зал. Здание кирхи неоднократно горело и из-за отсутствия надлежащего ухода к концу 1980-х годов пришло в аварийное состояние.

В 1992 года митрополитом Кириллом был освящен храм в честь Архангела Михаила. Сейчас в храме регулярно проходят службы.