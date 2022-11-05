В каких муниципалитетах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Калининградской области за сутки выявили 41 новый случай коронавируса. Было госпитализировано 4 человека, 89 больных выздоровело.
По сведениям регионального Управления Роспотребнадзора, данные по новым случаям в муниципальных образованиях Калининградской области таковы:
Калининград – 24;
Гурьевский городской округ – 4;
Балтийский городской округ – 3;
Озерский городской округ – 2;
Гвардейский городской округ – 2;
Гусевский городской округ – 2;
Нестеровский городской округ – 1;
Светловский городской округ – 1;
Ладушкинский городской округ – 1;
Советский городской округ – 1.