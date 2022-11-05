В каких муниципалитетах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за сутки выявили 41 новый случай коронавируса. Было госпитализировано 4 человека, 89 больных выздоровело.

По сведениям регионального Управления Роспотребнадзора, данные по новым случаям в муниципальных образованиях Калининградской области таковы:

Калининград – 24;

Гурьевский городской округ – 4;

Балтийский городской округ – 3;

Озерский городской округ – 2;

Гвардейский городской округ – 2;

Гусевский городской округ – 2;

Нестеровский городской округ – 1;

Светловский городской округ – 1;

Ладушкинский городской округ – 1;

Советский городской округ – 1.