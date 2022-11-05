В Калининграде ищут мужчину, который пропал в октябре

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 58-летнего Игоря Лихтина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Известно, что еще 29 октября мужчина ушел из дома на улице Коммунистической и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Рост 178 см, лысый, среднего телосложения, был одет в синий пуховик.

Волонтерам требуется помощь в распространении информации в соцсетях.

Если вам что-либо известно о местонахождении человека, звоните: 8(4012) 508-038 и 8(4012) 520-444.