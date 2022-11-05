Грудь как тельняшка: Орнитологи показали ястребов, которые попались в ловчие сети на Куршской косе

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Орнитологи, которые все лето работали на стационаре в поселке Рыбачий на Куршской косе, показали двух хищных птиц, которые попались в сети. Это ястребы-перепелятники, которые, впрочем, заметно отличаются друг от друга. Фотографии птиц выложены в Телеграм-канале «Фрингилла».

«Перед вами два самца перепелятника, отличающиеся возрастом: сизая птица с оранжевыми глазами и «тельняшкой» на груди - взрослый самец, а рыжеватый и желтоглазый, с «сердечками» на груди - молодой. Если возраст юного самца нам понятен, он покинул гнездо этим летом, то о возрасте взрослого ястреба достоверно известно только одно: ему больше года», - рассказали на станции.

Напомним, в конце октября полевой сезон на биологической станции «Рыбачий» был завершен, ловчие сети сняты, а ученые уехали с косы в Санкт-Петербург.