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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 14:50

В Гурьевском районе «Мазда» врезалась в дерево, уходя от столкновения с пешеходом на обочине

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП в Гурьевском районе случилось вечером в минувшую пятницу, 4 ноября. В 20:30 по трассе Пирогово – Рожково ехал автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 36-летний водитель.

В какой-то момент водитель заметил человека, который идет по обочине. Резкий маневр привел к ДТП.

Пытаясь объехать 42-летнего мужчину, автомобилист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, водитель был госпитализирован.