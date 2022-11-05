В Гурьевском районе «Мазда» врезалась в дерево, уходя от столкновения с пешеходом на обочине

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП в Гурьевском районе случилось вечером в минувшую пятницу, 4 ноября. В 20:30 по трассе Пирогово – Рожково ехал автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 36-летний водитель.

В какой-то момент водитель заметил человека, который идет по обочине. Резкий маневр привел к ДТП.

Пытаясь объехать 42-летнего мужчину, автомобилист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, водитель был госпитализирован.