В Балийском море проходят испытания подводной лодки «Кронштадт»

Испытания дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проводят в Балтийском море. В ходе серии погружений экипаж подлодки и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов, отрабатывают алгоритмы действий при управлении лодки на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Как отметили в пресс-службе Балтфлота, погружение подводной лодки обеспечивают боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

«Кронштадт» – дизель-электрическая подводная лодка корабль проекта 677 «Лада». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Военные отмечают, что на морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России.