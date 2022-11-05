В Пензе родственникам героя Великой Отечественной войны передали орден, найденный в Калининградской области

Награду нашли в Зеленоградском районе. Фото: Руслан Хисамов

Орден Красной Звезды поисковики из региональной организации «Совесть» обнаружили в окрестностях поселка Кострово Зеленоградского района. Награду откопали возле одной из воронок времен Великой Отечественной войны.

Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов.

Иосиф Протасов (справа) пропал без вести 23 февраля 1945 года во время боев в Восточной Пруссии. Фото: личный архив героев

По номеру ордена удалось установить имя награжденного: гвардии старший сержант 48-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии Иосиф Тимофеевич Протасов, уроженец Пензенской области, села Русская норка.

- Мы обратились с просьбой помочь найти родственников фронтовика к председателю регионального отделения Поискового движения России Ларисе Казаковой. Нашим пензенским коллегам-поисковикам за один день удалось их разыскать. И вот, 3 ноября в Пензе в торжественной обстановке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал найденный в Калининградской области Орден Красной звезды племянникам героя, - рассказал Руслан Хисамов.

Орден передали родственникам героя. Фото: Руслан Хисамов

Гвардии старший сержант Иосиф Протасов пропал без вести 23 февраля 1945 года во время боев на Земландском полуострове в Восточной Пруссии. Орден Красной Звезды – это все, что пока удалось найти. По словам Руслана Хисамова, поиск на месте обнаружения награды будет продолжен.

Поисковый отряд «Совести» работал в Кострово при поддержке администрации Зеленоградского городского округа в рамках общероссийского проекта «Историческая память».