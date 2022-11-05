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НовостиОбщество5 ноября 2022 16:01

В Калининграде концерт перед мобилизованными устроили в школе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в субботу, 5 ноября, в школе № 26 состоялся концерт по случаю Дня народного единства. Артисты пели перед мобилизованными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«Перед мобилизованными, проходящими подготовку в военной части на улице Емельянова, выступил вокальный квартет «Перфомен». Артисты исполнили патриотические песни, пожелали защитникам Отечества доброго здоровья и крепости духа», - сообщили в мэрии.

Такой же концерт для мобилизованных сегодня провели в Балтийском высшем Военно-морском училище имени Ушакова.