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НовостиСпорт5 ноября 2022 18:12

Волейболистки «Локомотива» обыграли саратовскую команду «Протон»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли клуб «Протон» из Саратова в матче 6 тура чемпионата России по волейболу. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локо».

Отметим, «Протон» возглавлял турнирную таблицу чемпионата, а калининградки были на пятом месте.

Матч состоялся в субботу, 5 ноября, во Дворце спорта «Янтарный».

Упорная борьба началась с первого сета. Игра шла ровно с переменным успехом, но тренерские замены переломили ход борьбы в пользу калининградской команды. В четвертой партии наши девушки одержали уверенную победу 25:19.