Волейболистки «Локомотива» обыграли саратовскую команду «Протон»

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли клуб «Протон» из Саратова в матче 6 тура чемпионата России по волейболу. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локо».

Отметим, «Протон» возглавлял турнирную таблицу чемпионата, а калининградки были на пятом месте.

Матч состоялся в субботу, 5 ноября, во Дворце спорта «Янтарный».

Упорная борьба началась с первого сета. Игра шла ровно с переменным успехом, но тренерские замены переломили ход борьбы в пользу калининградской команды. В четвертой партии наши девушки одержали уверенную победу 25:19.