Соцсети: В ДТП на Ленинском проспекте погиб известный в игровой индустрии человек

Пишут, что в аварии на Ленинском проспекте погиб Андрей Кузьмин. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» размещен пост о погибшем в ДТП на Ленинском проспекте. Авария произошла рано утром в субботу, 5 ноября.

- Тут стало известно, что во вчерашнем смертельном ДТП на Ленинском проспекте погиб довольно известный в игровой индустрии человек - Андрей «KranK» Кузьмин. Кузьмин известен как основатель «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, гейм-дизайнер и идеолог «Вангеров» и первой части «Периметра». Легендарная фигура и разработчик в русскоязычной игровой индустрии. Пусть в последние годы он не светился в новостях, но его вклад в 90-ых и 2000-ых трудно переоценить, - говорится в сообщении.

В сети появилось видео аварии. Мужчина спокойно переходит проспект в неположенном месте. Его на полном ходу сбивает автомобиль...