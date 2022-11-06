В Калининграде при пожаре в десятиэтажном доме спасено 16 человек

В субботу, 5 ноября, пожарные подразделения спасали жильцов десятиэтажного дома на улице Куйбышева в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- 5 ноября 2022 года в 20.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Куйбышева Калининграда. В десятиэтажном жилом доме на втором этаже горела входная дверь квартиры, на площади 2 кв.м, - рассказали в пресс-службе. - Спасено 16 человек, в том числе 1 ребенок.

Сообщается, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 3 единицы техники.