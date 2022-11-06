В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию на Ленинском проспекте

По данным ГИБДД, пешеход переходил Ленинский проспект в неположенном месте. Фото: УГИБДД Калининградской области

В региональной ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, случившееся рано утром в субботу, 5 ноября.

- 5 ноября в 5 часов 42 минуты по Ленинскому проспекту, со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Барнаульская двигался автомобиль марки «Хундай» под управлением 33-летнего водителя, который в районе дома № 39-45 допустил наезд на 51-летнего пешехода, переходящего проезжую части дороги в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода с лева на право по ходу движения автомобиля, - отметили в инспекции.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. В сети сообщают, что погибший – известный в игровой индустрии Андрей Кузьмин.

Ранее был опубликован видеоролик трагического ДТП.