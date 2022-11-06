Правительство РФ выделяет 59 млн рублей на старт рекультивации мусорного полигона в Светлом

В Калининградской области идет подготовка к рекультивации мусорного полигона в Светлом. Фото: Александр Подгорчук

Правительство России в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» продолжает восстановление земель, занятых незаконными полигонами в городах, и улучшение экологии.

В телеграм-канале губернатора Калининградской области Антона Алиханова сообщается, что в регион из федерального бюджета будет направлено «59,2 млн рублей на начало рекультивации полигона в границах города Светлого». Источником средств послужили экологические платежи 2022 года.

Примечательно, что до 14 ноября 2022 года принимаются заявки на выполнение работ по объекту «Рекультивация нарушенных земель, занятых городской свалкой твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Дружбы, 29». Эта заявка размещена на портале Госзакупок, ее заказчик – экологический центр «ЕКАТ-Калининград». Стоимость работа оценивается в 270 миллионов рублей.

Полигон действовал с конца 60-х годов прошлого столетия, в настоящее время мусор сюда не вывозится. Площадь полигона – 9 га.

Срок окончания работ – декабрь 2023 года.