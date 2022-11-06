В Калининграде мобилизованных проверили на морально-психологическую устойчивость

Психологическую полосу препятствий прошли 100 мобилизованных военнослужащих.
Фото: пресс-служба Балтфлота
Мобилизованные военнослужащие провели тренировку на психологической полосе препятствий. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
- В рамках плановой подготовки с мобилизованными военнослужащими проведена тренировка на специальной психологической полосе препятствий, оборудованной на полигоне «Хмелёвка». Полоса предназначена для закрепления личным составом ранее приобретенных навыков морально-психологической устойчивости, - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что «прохождение специальной психологической полосы препятствий длиной более 500 метров максимально приближено к условиям ведения боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками ведения боя (стрельбой и взрывами)».
После этого специалисты подразделения психологической работы провели диагностические мероприятия со всеми участниками забега для определения психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи военнослужащими в учебном бою.
В тренировке приняли участие более 100 мобилизованных военнослужащих.