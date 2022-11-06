В Гусевском районе произошло массовое ДТП, пострадавшие доставлены в больницу

Результат обгона - два человека в больнице. Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 5 ноября, в Гусевском районе на федерльной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой» произошло массовое ДТП с пострадавшими.

Вот как прокомментировали случившееся в региональной ГИБДД:

- Водитель автомобиля «Тойота» при обгоне неправильно выбрал скоростной режим, выехал на полосу встречного движения и при уходе от лобового столкновения при возвращении на свою полосу движения неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем марки «Фольксваген». После этого автомобиль «Тойота» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем марки «Шкода» и автомобилем марки «Мерседес».

В результате ДТП госпитализирован водитель автомобиля марки «Фольксваген» и 24-летний пассажир автомобиля марки «Тойота».

Сообщается также, что личность водителя «Тойота» не установлена.