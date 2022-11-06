Балтфлот: Средняя сумма жилищной субсидии на семью военнослужащего превысила 13 миллионов рублей

В этом году вопрос покупки жилья в Калининградской области решился для 55 военнослужащих. Фото: "КП" Архив

С начала текущего года 55 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в Калининградской области, получили жилищную субсидию, за счет которой приобрели жилье для постоянного проживания. Об этом сообщает издание «Страж Балтики».

- Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту, для предоставления жилищной субсидии с начала 2022 года составила около 730 миллионов рублей. Средняя сумма субсидии на семью военнослужащего в текущем году превысила 13 миллионов рублей, – отметил начальник «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков во время встречи с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Виктором Лиина.

Отмечается также, что за десять месяцев 2022 года исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 440 семей военнослужащих, проходящих службу в Калининградской области.